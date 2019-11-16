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CHP’li Belediye Başkanları Datça’da buluştu

İHA

Muğla'da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları istişare toplantısı için Datça Belediyesi toplantı salonunda buluşarak belediye hizmetleri hakkında görüş ve düşüncelerini aktardı.
Toplantının açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Belediyelerle ilgili mevzuatla ilgili konuları birbirimizle paylaşarak ve uzman arkadaşımızın vereceği bilgilerle yapacağımız çalışmalarda belediyecilik hizmetlerinde daha nitelikli bir hizmet üretmek için deneyim paylaşımı ve sorun paylaşımında bulunuyoruz” dedi.
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Belediye başkanlarımızın burada bulunmalarından son derece memnunuz. Bugün burada altı aylık sürede yaptığımız çalışmaları değerlendirerek daha yapılması gerekenleri görüşeceğiz ve halkımıza daha iyi nasıl hizmet verebileceğimizi değerlendireceğiz. Birbirimizin tecrübelerinden yararlanacağız. İlçelerimizin halka yönelik hizmetlerden ne kadar fazla yararlanması gerektiği konusunda ve sorunların çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.
Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Milas Belediye başkanı Muhammet Tokat Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca katıldı.

MUĞLA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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