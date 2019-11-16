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'Muğlaspor'un taraftarı var' projesine destek verenlere teşekkür

İHA

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği ve Mali eski Asbaşkan Menaf Kıyanç öncülüğünde geçtiğimiz hafta başlatılan 'Muğlaspor'un taraftarı var' projesine destek veren kişi ve kuruluş temsilcilerine yönelik teşekkür amaçlı kahvaltı düzenlendi.

'Muğlaspor'un taraftarı var' projesine destek verenlere teşekkür

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği ve Mali eski Asbaşkan Menaf Kıyanç öncülüğünde geçtiğimiz hafta başlatılan 'Muğlaspor'un taraftarı var' projesine destek veren kişi ve kuruluş temsilcilerine yönelik teşekkür amaçlı kahvaltı düzenlendi.
Kahvaltıya, Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, eski kulüp başkanları, Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Zülfikar Türedi, teknik kadro ve futbolcular ile eski ve yeni Muğlaspor yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Programda konuşma yapan Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Zülfikar Türedi, "Yönetim Kurulu üyelerim, teknik kadromuz, futbolcu arkadaşlarım, taraftar arkadaşlarım, bu süreci sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Biz bu ateşi iki hafta önce, yani sizler üst üste iki galibiyet almadan önce yaktık. Burada öncelikli derdimiz para ya da ekonomik destek değildir. Bu konuyu salt böyle anlamak yanlıştır. Burada esas amaç sizlere olan inancı yinelemek, tekrarlamaktır. Bu ateş bunun için yandı. O kötü dönemimizde taraftarlarımız 'Önemli değil 7'de 7 yaparız' sloganı ile yola çıktılar. Bu da bizi şevklendirdi ve böyle bir kampanya yaptık. Bu süreçte 42 şirket ve şahıstan, Muğlasporlu'dan destek gördük. Onların hepsine çok teşekür ediyoruz. Bunun yanında mekanını bize açan Tahir Ünsal kardeşime hepiniz adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta deplasman için taraftarlarımızın tüm deplasman giderlerini üstlenen eski kulüp başkanımız Haluk Beyimoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu fikrin doğuşunda en önemli rolü üstlenen arkadaşıma söz vermek istiyorum" diyerek Menaf Kıyanç'ı davet etti.
Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Menaf Kıyanç ise projenin gelişim sürecini anlattığı konuşmasında futbolculara seslenerek, "Kulübün başarılı olması sizin başarılı olmanız demek. Maçların kazanılması sizleri transfer konusunda da avantajlı duruma getirecektir" dedi.
Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz ise, "Güzel bir gün yaşıyoruz. Özellikle bize bu imkanı veren ve bu ateşin yanmasını sağlayan başta 48 Gençlik Taraftarlar Derneği ve Menaf Kıyanç'a çok teşekkür ediyorum. Bazen böyle ufak kıvılcımlar büyük alevlerin çıkmasına da vesile oluyor. Ben bunun büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Biz büyük bir aileyiz ve iyi bir takımız. Sezon başında arkadaşlarımız bu takımı kurarken çok dikkatli çalıştılar. Hepiniz bu takıma seçilerek geldiniz. Sizleri tanıyoruz. Bazen şanssızlıklarımız oluyor. Fakat unutmayın sizler kazandıkça taraftarımızı da sahaya çekeceğiz. Daha kalabalık olacağız maçlarda. Bugün buraya gelen ve kulübümüze katkıda bulunan 42 arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUĞLA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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