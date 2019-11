Ortaca ve Dalyan Belediyespor dayanışma gecesi düzenlendi

Ortaca Belediyespor ve Dalyan Belediyespor dayanışma gecesi yapıldı. Geceye Ortaca ve Dalyan Belediyespor futbolcuları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyelerimiz, muhtarlar, bürokratlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Dalyan Spor Kulüp Başkanı Volkan Metin, "Ortaca ve Dalyan’un adını taşıyan ve gönül verenlerin gönülden katkısıyla yaşayan gururlarımız Ortaca ve Dalyan Belediyesporumuz için bir araya geldik. Öncelikle konuşmama başlarken Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir’’ sözü ile başlayarak sporun hayatımızdaki ve toplumdaki önemini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Spor bir yaşam biçimidir. Çocukluktan itibaren kazanılan bir alışkanlıktır.Spora yönlendirilen çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dururken kulüplerimizde dayanışma,birlik ve beraberliğide öğrenmektedirler.Onların yaptıkları, onların harcadıkları emekler, onların verdikleri mesai, zaman tamamen gönüllülük esasına dayalıdır ve bizlerde desteklerimizi her zaman devam ettireceğiz. Güzel bir sezon geçiren kulüplerimiz Allah'ın izni ile bir üst lige çıkacaklar. Bu yolda her iki kulübümüzü yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ,bizlere destek olan yönetimimize,Ortaca ve Dalyan Belediyespor taraftarımıza, sporcularımıza ve, Bu güne kadar Kulüplerimizde yönetici ve sporcu olarak kulüplerimize katkı sağlayanlara ve Bizler desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir'e sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.Kulüplerimizde bu güne kadar görev alan tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyor ,aramızdan ayrılanları rahmet ile anıyorum.Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir her zaman kulüplere destek olduklarını belirterek ‘’Ortaca Belediye Spor Kulübü'nün çok köklü bir takım.Geçmişte formasını giydiğim için kulüplerin durumlarını ,çektiği zorlukları çok iyi biliyorum.Bunun içinde kulüplerimize elimizden gelen yardımı yapmaya gayret ediyoruz.İlçemize yapılacak yatırımlar arasında 2 adet halı saha , kapalı yüzme havuzu projesinide onaylattık,bu projelerimiz tamamlandığında ilçemizdeki spor alanlarınıda genişleterek her gencimizin spor yapma olanağını arttırmış olacağız. Bu güzel geceyi tertipleyen kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine ve bizleri burada yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum. Kulülerimizde geçmiş dönemlerde görev alan büyüklerimize saygılarımı sunuyor aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum.Hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diye konuştu.

Daha sonra çekilişler yapılarak kazananlara hediyeleri verildi. Ortaca Belediyespor ve Dalyan Belediyespor formaları açık arttırma sonunda 7 bin 150 TL' ye iş adamı Ramazan Keskine verildi.



