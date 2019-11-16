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Oktay Ekinci Muğla'da anıldı

İHA

Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından Menteşe Belediyesi'nin destekleri ile Türk mimar, öğretim görevlisi, Mimarlar Odası eski genel başkanı ve yazar Oktay Ekinci'nin vefatının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle "Oktay Ekinci anısına, çevre ve kent mücadelelerini konuşuyoruz" başlıklı etkinlik ve anma programı gerçekleştirildi.

Oktay Ekinci Muğla'da anıldı

Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından Menteşe Belediyesi'nin destekleri ile Türk mimar, öğretim görevlisi, Mimarlar Odası eski genel başkanı ve yazar Oktay Ekinci'nin vefatının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle “Oktay Ekinci anısına, çevre ve kent mücadelelerini konuşuyoruz” başlıklı etkinlik ve anma programı gerçekleştirildi.
Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda düzenlenen ve çevre ve kent mücadelelerinin konuşulduğu anma etkinliğine Mimarlar Odası Antalya Şubesi eski başkanlarından Mimar Osman Aydın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ayin Giray, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Mimarlar Odası Muğla Şube Başkanı Öncü Başoğlan, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, Mimarlar Odası Denizli Şubesi‘nden Mimar Işıl Mete, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Vehip Keskin, mimarlar ile vatandaşlar katıldı.
Çevre ve Kent Mücadelelerinin konuşulduğu programda açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Muğla Şube Başkanı Öncü Başoğlan, "Hala yaptığımız çalışmalarda kendisinin yazılarını dönüp dönüp okuyorum. İnsan ve doğa merkezli bir bakış açısı gözümüze çarpıyor. Toplumun bütün katmanlarını içine alan bir düşünce tarzı var Oktay Ekinci'nin. Çok çalışkan bir insan olduğunu biliyoruz. Birlik içinde dayanışabilmek için Oktay Ekinci bize yol gösteriyor. Bu programlarla amacımız birlik olabilmek. Gerçekleştirdiğimiz ilk panel sonunda MUÇEP(Muğla Çevre Platformu) ortaya çıkmıştı. Muçep örgütlendi. Bugün de yeni oluşum ve diyalog ortamlarını oluşturabilmek adına iletişim kuracağız" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray ise, "Oktay Ekinci'ye yaptığı tüm çalışmalar nedeniyle teşekkür etmek zorundayız. Koruma çalışmalarına belediye başkanları da destek oldu. Muğla korunduysa bu kentin tüm birimleri aynı fikirde buluştuğu içindir. İnsan olarak bizlerin doğa ile mücadelesi bizim kazanabileceğimiz bir mücadele değil. Oktay Ekinci'yi saygıyla anıyor, Mimarlar Odası'na teşekkür ediyorum" diye ifade etti.
Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ise, "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli isimlerden Mimar Oktay Ekinci'yi sizlerle birlikte anıyoruz. Muğla ve doğa aşığı Ekincinin rehberliğinde kent kültürümüze ve mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Menteşe Belediyesi olarak eski kent dokumuzu bozmadan çağdaş bir kent oluşturmak en büyük hedefimiz. Tarihi değerleri koruyarak geleceğe taşıyacağız. Bunu sizlerle birlikte hep birlikte yapacağız. Mimari direnişin ulusal sesi Oktay Ekinci'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi eski başkanlarından Mimar Osman Aydın ise, "Oktay'ı herkes gazeteci, mimar olarak tanıyor fakat Oktay tam bir eylem adamıydı" diyerek Oktay Ekinci ile yaşadığı anılarını ve onun mücadeleci tarafını katılımcılarla paylaştı.
Osman Aydın'ın ardından, “Oktay Ekinci’nin Katılımcı Olarak Bulunduğu 1990 Yılında Yapılmış Olan Pamukkale’yi Koruyalım, Yaşatalım Sempozyumu’nun Günümüze Etkisinin Değerlendirilmesi” gerçekleştirildi.
Mimarlar Odası Denizli Şubesi‘nden Mimar Işıl Mete ise “Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölyeleri’nin Kurtarılma Mücadelesi”ni anlatırken, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği ve TMMOB Bodrum İKK tarafından “Bodrum ve Çevre mücadeleleri” ele alındı. “Kömürsüz Muğla İçin 40 yıllık Mücadelenin Dünü, Bugünü, Yarını” MUÇEP‘ten Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel tarafından anlatıldı. Tayyibe Demirel “Turgut Köyünün Kömür Hikayeleri”, Mehmet Oğultürk ise “İkizköyHava ve Su” üzerine konuşma yaptılar. “Karabağlar Yaylası” meselesi de TMMOB Muğla İKK‘dan Mimar Görkem Acar tarafından ele alındı.

MUĞLA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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