Sokak hayvanları görücüye çıktı

Bodrum Hayvan Hakları Derneği’nin hayvan sahiplendirme etkinliğinde çok sayıda sokak kedisi ve köpeği sahiplendirildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği, Bodrum Belediyesi ve Oasis Alıveriş Kültür ve Eğlence Merkezi işbirliği ile Torba Mahallesi’ndeki barınaktan getirilen hayvanlar sahiplendiriliyor. Yaklaşık 2 senedir belirli aralıklarla düzenlenen etkinliğin son ayağında da çok sayıda kedi ve köpek sahiplendirildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yaptığı açıklamada hayvanseverlere ‘satın almayın, barınaktan sahiplenin’ çağrısında bulunarak şöyle konuştu: “Normalde barınaklardan isteyen istediği zaman hayvan sahiplenebilir. Oasis'te hayvan dostu bir alış veriş merkezi. Dolayısıyla 2 senedir onlarla işbirliği içinde bu etkinliği yapıyoruz. Ortalama 78 köpek, 23 kedi sahiplendirmelerimiz oluyor. Bunların takiplerini yapıyoruz. Geçen ay 7 köpek, 5 kedi sahiplendirdik. Vatandaşları bekliyoruz. Bunlar, barınaktan getirdiğimiz canlılar ama buraya gelemeyenler de mutlaka barınaklardan sahiplensinler, satın almasınlar.”

MUĞLA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.