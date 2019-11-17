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2,5 aylık bebeğe kalp ameliyatı

DHA

MUĞLA'da, normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinden vücuduna kan götüren aort damarında darlık belirlenen 2,5 aylık Aybars Taşköprülü, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, ailelere uyarıda bulunarak, "Yeni doğan ve küçük bebeklere anjiyo ile balon tedavisi yapılması faydalı olmuyor. Tekrarlıyor ya da faydasız oluyor" dedi.

MUĞLA'da, normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinden vücuduna kan götüren aort damarında darlık belirlenen 2,5 aylık Aybars Taşköprülü, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, ailelere uyarıda bulunarak, "Yeni doğan ve küçük bebeklere anjiyo ile balon tedavisi yapılması faydalı olmuyor. Tekrarlıyor ya da faydasız oluyor" dedi.
Batman'da görev yapan polis memuru Umuray Taşköprülü (27) ve öğretmen eşi Merve Taşköprülü (27) çiftinin Eylül ayında 'Aybars' ismini verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi. Özel hastanede normal doğumla hayata gözlerini açan bebeğin sürekli ağlaması üzerine Taşköprülü çifti, çocuklarını Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde Aybars'ın vücuduna kan götüren aort damarında darlık belirlendi. Ameliyatın risk taşıması üzerine Ankara'da özel bir hastaneye götürülen Aybars'a, anjiyo ile balon tedavisi uygulandı. Operasyonun verimli olmaması üzerine aile, yaptıkları araştırmalar sonucu çocuklarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Doç. Dr. Buğra Harmandar tarafından 8 Kasım günü gerçekleştirilen ameliyatın ardından Aybars, sağlığına kavuşturuldu.
Ameliyat hakkında konuşan Doç. Dr. Harmandar, "Ankara'da özel bir hastanede yaptırılan anjiyo ile balon tedavisinin faydası olmamış. Hastamız geçen hafta perşembe günü uçakla Muğla'ya geldi. Cuma günü ameliyatını yaptık. Aort koarktasyonu bulunan yetişkin ve büyük çocuklara balon tedavisi uygulanabilir. Ancak yeni doğan ve küçük bebeklere anjiyo ile balon anjiyoplasti yapılması faydalı olmuyor. Hastalık tekrarlıyor ya da faydasız oluyor. Bundan dolayı cerrahi tedavi öneriyoruz" dedi. Umuray-Merve Taşköprülü çifti ise "Boşuna zaman kaybı yaşadık. Daha önce buraya gelseydik evladımızın iyileşme süreci hızlı olacaktı. Yavrumuzun operasyonu başarıyla gerçekleştiren Buğra hocamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

MUĞLA

17 Kasım 2019 Pazar

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