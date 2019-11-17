Denizde kalp krizi korkuttu

Muğla'nın Datça ilçesinde, seyir halindeki ticari gemide kalp krizi geçiren mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Datça'nın 52 mil güney batısındaki uluslararası sularda seyir halinde olan Türk bandıralı "Ayşenaz" isimli ticari gemide bulunan bir mürettebatın kalp krizi tehlikesi geçirdiği ve tele sağlık doktoru tarafından şahsın tıbbi tahliyesinin yapılmasına karar verildiğinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık personeli Güney Ege' de görev icra eden Sahil Güvenlik botuna alınarak ticari gemiye intikal edildi. 33 yaşındaki S.K isimli mürettebat, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sahil Güvenlik iskelesinde ambulansa teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan S.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MUĞLA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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