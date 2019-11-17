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Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

DHA


STAT: Atatürk 
HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Bülent Korkmaz (xx), Halil Altun (xx)
MUĞLASPOR: Yunus (xx) Mustafa (xx), Mehmet (xx) (Dk.80 Savaş), Ramazan (xx), Güray (xx), Anıl (xx) (Dk.85 Ahmet), Rıdvan (xx), Batuhan (xx) (Dk. 65 Adem xx), Murat Can (xxx), Muhammed (xx), Sami (xx)
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah (xxx) Sefa (xxx), Alpay (xx), Ramazan (x) (Dk.61 Ahmet x), Mustafa (xxx), Ali (xx), Halil (xx), Deniz (xx) (Dk.88 Mehmet x), Furkan (xx) (Dk.72 Erdinç x), Erhan (xx), İbrahim (xx)
GOL: Dk.52 Murat Can (Muğlaspor)
KIRMIZI KART: Dk.51 Halil (Malatya Yeşilyurt)
SARI KARTLAR: Güray, Anıl, Mehmet, Ramazan, Mustafa (Muğlaspor) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 13'üncü hafta maçında Muğlaspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla 18 puana ulaşan ev sahibi ekibin golünü 51'inci dakikada Halil attı. Konuk ekip ise 9 puanla düşme hattında kaldı.
14'üncü dakikada konuk takımda Furkan'ın ceza sahası içinden plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 
22'nci dakikada Malatya atağında İbrahim'in sağdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti. 
30'uncu dakikada Muğlaspor atağında Batuhan'dan kaptığı topla ceza alanına giren Alpay'ın şutunda kaleci Yunus topu kornere çeldi. 
51'inci dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Halil, Anıl'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
52'nci dakikada Muğlaspor golü buldu. Batuhan'ın sağdan ortasında Murat Can'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
70'inci dakikada Muğlasporlu Murat Can'ın kafa vuruşunda kaleci Emrah topu mükemmel çıkardı. Muğlaspor maçtan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

MUĞLA

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:17
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