TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor:0 3. lig 3. Grupta kendi sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u ağırlayan Muğlaspor, rakibini ikinci yarıda Murat Can Bölükbaşı’nın golü ile 1-0 yendi.

Üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası geçen hafta deplasmanda galip gelen ve çıkışa geçen Muğlaspor, kendi sahasında ağırladığı Malatya Yelişyurt Belediyespor’u 10 yenerek çıkışını sürdürdü.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Bülent Korkmaz xx, Halil Altun xx

Muğlaspor: Yunus Emre Genç xx, Mustafa Acar xx, Mehmet Akif Şekeroğlu xx (Dk.80 Savaş Yorulmaz xx), Ramazan Özkabak xx, Güray Fırat xx, Anıl Yıldırım xx (Dk.85 Ahmet Keleş ?), Rıdvan Çelik xx, Batuhan xx (Dk.65 Adem xx), Murat Can Bölükbaşı xxx, Batuhan Süer xx (Dk.65 Adem Aydın xx), Muhammed Emel xx, Sami Can Özkan xx

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel xx, Sefa Korkmaz, xxx, Halil İbrahim Can x, Alpay Aldemir xx, Ramazan Çavuş xx (Dk.61 Ahmet Topal xx), Mustafa Pınar xx, Ali Kemal Başaran xx, Deniz Işık xx (Dk.88 Mehmet Avcı?), Furkan Yiğit xx (Dk.72 Erdinç Mergen xx), Erhan Gözetlik xx, İbrahim Tokay xx

Sarı kartlar: Mustafa Acar, Mehmet Akif Şekeroğlu, Ramazan özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım (Muğlaspor)

Kırmızı kart: Dk.51 Halil İbrahim Can (Malatya Yeşilyurt)

Gol: Dk.52 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor)

Maçtan dakikalar

Dk.14 Muğlaspor atağında Günay Fırat’ın ortasında rakip ceza alanında oluşan karambolde topa son dokunan isim Murat Can Bölükbaşı müsait pozisyondan yararlanamadı.

Dk.22 Malatya Yeşilyurt atağında İbrahim Halil İbrahim Can, Muğsalpor ceza alanı içine girer girmez yaptığı aşırtma vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Dk.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Furkan Yiğit’in pasında Muğlaspor ceza alanında topla buluşan Alpay Aldemir vurdu, Muğlaspor kalecisi Yunus Emre Genç topu kornere çeldi.

Dk.51 Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Halil İbrahim Can, Muğlaspor’dan Yıldrım’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dk.52 Muğlaspor atağında Batuhan Süer’in ceza alanına yaptığı ortasına iyi yükselen Murat Can Bölükbaşı’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 10.

Dk.63 Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Mustafa Pınar Muğlaspor ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top direğin üzerinden auta gitti.

Dk.70 Muğlaspor atağında Murat Can Bölükbaşı’nın kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Tuncel son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve Muğlaspor kendi evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 10 mağlup etti.

