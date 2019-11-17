Patili dostlar yarıştı

Patili dostlar yeteneklerini jüri önünde sergileyerek, hemcinsleri arasından dereceye girdiler.

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından, Marmaris Belediyesinin destekleriyle organize edilen 10'uncu Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması 19 Mayıs Gençlik Meydanında düzenlendi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen etkinlik yetenek, kıyafet ve sahibine koş olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmada çocuk folklor ve palyaço gösterisi, canlı müzik ve hediyelik eşya pazarıyla renkli geçen etkinlikle köpekler ve sahipleri keyifli bir gün geçirirken, farkındalık da oluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan yardımcısı İhsan Öztürk ve İlçe orman ve Tarım Müdürü Nejmettin Kaya'nın da jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışma da dereceye girenler

Kıyafet Yarışmasında 1. Lolita Sahibi Öykü Şentürk, 2. ZeytinAyten Koçak ve 3. Tarçın Fadime Karaman. Sahibine koş Yarışmasında 1. Mia Emir Taha Bilgen, 2. Potuk Gökalp Arı ve 3. Tucker M. Kemal Karakuzulu. Yetenek Yarışmasında ise 1. Çomak Beren Şen, 2. Bruiser Lubaşka Pehlivanoğlu ve 3. Tarçın Fadime Karaman.



MUĞLA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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