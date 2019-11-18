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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şarkılar öğretmenler için

İHA

Marmaris Filarmoni Derneği ve Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği örnek olacak bir sivil toplum dayanışması ile 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası için Valsler ve Tangolar Konseri adı altında bir etkinlik düzenledi.

Şarkılar öğretmenler için

Marmaris Filarmoni Derneği ve Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği örnek olacak bir sivil toplum dayanışması ile 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası için Valsler ve Tangolar Konseri adı altında bir etkinlik düzenledi.

20 Kasım Çarşamba günü saat 20.30 da Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek konserde dans gösterileri de yer alacak.
Konser için, çok özel, herkesin anısında yer alan parçalar seçtiklerini belirten Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz “Bu repertuarı seslendirecek orkestrada dünyaca ünlü müzisyenler bulunduğuna dikkati çekerek Solist Serap B. Onur yorumu ile dinleyeceğiniz şarkılarla, anılara tatlı bir yolculuk yapacaksınız.
On kişilik Marmaris Filarmonı Derneği Promonat Orkestrası’nın sahne alacağı konsere 24 27 Temmuz 2019 tarihlerinde İspanya'nın Kanarya adalarında TenerifeSanta Ursula'da 18.cisi gerçekleşen Universong yarışmasında Uluslararası Jüri Özel Ödülü ile Tenerife Sesi Voz Isla de Tenerife seçilen Serap Yenici ve Marmaris sevdalısı profesyonel şarkıcı Güler Akalın da konuk Solist olarak katkı koyacaklardır. 20 Kasım Çarşamba günü Saat 20.30 da müziksever Marmarislileri bu güzel etkinliği bizimle birlikte paylaşmaya ve alkışlamaya bekliyoruz” dedi.

Kalimerhaba Derneği Proje Koordinatörü Umur Özlüer, “ 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası için düzenlemekte olduğumuz etkinliklerimizi Kalimerhaba Derneği olarak yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz. Artık gelenekselleşen bu etkinliklerimiz daha önceki yıllarda Öğretmen Ressamların eserlerinden oluşan resim ve karikatür sergileri, el sanatları atölye çalışmaları, yaşayan Köy Enstitülü Öğretmenlerimizle söyleşiler, Köy Enstitülü Öğretmenlerin tahta bavullarından çıkan yaklaşık 1000 fotoğraftan oluşan “Yaşanmışlıklar” sergisi, yaşamını eğitim yoluna feda eden öğretmenlerimizin diplomalarından oluşan sergiler ve onların adını sonsuza kadar yaşatacak olan ağaç fidanı dikimi, Hasan Ali Yücel ve İsmail Tonguç belgesel film gösterileri şeklinde kapsamlı bir şekilde düzenleniyordu.
Geçen yıl Sığla Türk Müziği Korosu ile 1923 yılının 20 Kasım günü doğan ve 2017 yılının 27 Kasım günü gökyüzüne uğurladığımız Cumhuriyet Öğretmeni annem Nuran Özlüer ve kalbimizde yaşattığımız tüm öğretmenlerimizin anısına, yaşayan öğretmenlerimizin onuruna Halıcı Ahmet Urkay Lisesinde düzenlediğimiz konsere ilgi tahminimizden fazla yoğun olunca, etkinliğimizi bu yıl Armutalan Kültür Merkezi’nde Marmaris Filarmoni Derneği ile birlikte “Valsler &Tangolar” konseri olarak düzenleme kararını aldık.
Bu kararı almamızda en önemli neden Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz’ün rahmetli annesi Saliha Nimet Altınözile yönetim kurulu üyesi Murat Gürol’un da annesinin (Nesrin Gürol) birer Cumhuriyet Öğretmeni olması oldu. Bizler, Öğretmen çocukları olarak onları ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi bu konser ile yaşatmayı ve yaşayan öğretmenlerimizi de onurlandırmayı amaçladık.
Geçen yıl Güler Yücel’e verilen Yaşam Boyu Eğitim Ödülü ise bu yıl Marmaris Eğitim Tarihi adlı kitabın yazarı ve proje sahibi olan E. Öğretmen Güzin Şahin’e verilecek. Ayrıca ‘Eğitimde Anıldıkça Yaşayanlar’ ve ‘Eğitime Emek Verenler Ödülleri’ de bu konserde sahiplerini bulacak.
Dünyanın en zor ve en çok sabır isteyen mesleği olan Öğretmenliği seçen özverili, idealist insanların bu konserde alkışlarınızla yüklerinin hafifleyeceğini, morallerinin yerine geleceğini ve yarına umutla bakarak çocuklarımızı daha büyük bir şevkle yetiştireceklerini umut ediyoruz. 20 Kasım Çarşamba günü Tüm Şarkılar Öğretmenlerimiz için söylenecek, alkışlar onlar için ortalığı çınlatacak” dedi.

MUĞLA

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:39
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  • YATSI 19:20
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