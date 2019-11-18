Tarihi Kurşunlu Cami restore ediliyor

Muğla’nın önemli kültürel değerlerinden biri olan tarihi Kurşunlu Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

Menteşe Beylerinden Esseyyid Şücaedin tarafından 149394 yıllarında yaptırıldığı bilinen ve Menteşe ilçe merkezinde kentin simgelerinden olan Kurşunlu Cami, Anıtlar Kurulu tarafından 1993 yılında tescillendi. Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 8054 ve 6888 sayılı kararları gereği caminin restorasyon ve çevre düzenlemesi işi Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 24.10.2019 tarihinde ihale edildi. Yüklenici firma ile imzalanan sözleşme gereği 2020 Aralık ayında caminin yeniden hizmete açılması planlanıyor.

MUĞLA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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