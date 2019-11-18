Muğla'da ipotekli satışlar yüzde 611,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, tarından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 2,2 azalırken ipotekli satışlar yüzde 611,3 arttı. Muğla’da konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında azalarak 1943 oldu. Bu satışların 531’i ilk satış, 1 412’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 21'inci sırada yer aldı. Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 611,3 oranında artış göstererek 690 oldu. 690 ipotekli satışın 208’i ilk satış, 482’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 33,7 azaldı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 oranında azalış göstererek 1253 oldu. Bu satışların 323’ü ilk satış, 930’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ayrıca Muğla'da Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 oranında azalarak 106 oldu.

MUĞLA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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