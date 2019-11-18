81 ilin öğretmeni Bodrum Su altı Müzesinde buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlere yönelik "Müze Eğitimi Sertifika Programı" tanıtım toplantısı Bodrum'da yapıldı.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen 90 öğretmene alanında uzman 10 akademisyen tarafından verilecek müze eğitimi Bodrum Su altı Arkeoloji Müzesinde 5 gün sürecek.

Prof. Dr. Müge Artar’ın konuşması ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Müzeleri, sadece gezilecek yer olarak görmemeli. Müzeler aynı zamanda, öğrencilerimizin görerek yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlayan, okul dışı öğrenme ortamları arasında ilk sırada. Öğretmenlerimiz almış oldukları bu eğitim sayesinde, hem kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar hem de öğrencilerimize milli tarih bilincini müzelerin otantik ortamlarında daha somut ve kalıcı olarak kazandırabilecekler" dedi.

Müze Eğitimi Sertifikası programı ile öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları ve çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha gerçekçi öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımların birleştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında başta tarih eğitimi olmak üzere diğer derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel ve arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılması amaçlanıyor.

MUĞLA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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