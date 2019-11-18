Menteşe Emniyeti ‘Centilmen’ taraftarı ödüllendirdi Muğlaspor taraftar grubu 48 Gençlik grubunda konuşma ve duyma engelli taraftar Cenkay Eroğlu Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Muğlaspor’un Pazar günü oynadığı ve 10 kazandığı Malatya Yeşilyurt maçı öncesi Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından 48 Gençlik Taraftar Grubu üyesi duyma ve konuşma engelli Cenkay Eroğlu ödüllendirildi.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından kendisi için özel olarak hazırlatılan ve üzerinde kendi isminin yanı sıra 48 numara yazılı forma ile ödüllendirildi.

Muğlaspor maçlarını yakından takip eden, takımın maçlarına giderek en iyi şekilde destekleyen duyma ve konuşma engelli Cenkay Eroğlu, en centilmen taraftar seçilmesi sebebiyle ödülünü alırken, taraftarlar kendisini ayakta alkışladılar. En centilmen taraftar Cenkay 'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, kendisi ile hatıra fotoğrafları da çektirildi.

MUĞLA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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