Datça’da 3 organizatör tutuklandı

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Muğla’nın Datça ilçesinde, İzmir’den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 3 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Güney Ege’de gerçekleştirdiği denetimlerde, lastik botla Yunan adaların kaçmaya çalışan 19’u Suriye ve 3’ü Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir’den getirdikleri göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan S.A. (25), M.K. (21) ve Y.B. (31) isimli organizatörler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadeleri alınan organizatörler, Datça Adliyesi’ne sevk edildi. İnsan kaçakçılığı suçundan akim karşısına çıkan organizatörler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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