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Datça’da 3 organizatör tutuklandı

İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 3 organizatör tutuklandı.

Datça’da 3 organizatör tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde, İzmir’den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 3 organizatör tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Güney Ege’de gerçekleştirdiği denetimlerde, lastik botla Yunan adaların kaçmaya çalışan 19’u Suriye ve 3’ü Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir’den getirdikleri göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan S.A. (25), M.K. (21) ve Y.B. (31) isimli organizatörler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadeleri alınan organizatörler, Datça Adliyesi’ne sevk edildi. İnsan kaçakçılığı suçundan akim karşısına çıkan organizatörler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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