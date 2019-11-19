Bodrum'da 105 kaçak göçmen yakalandı

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü Bodrum açıklarında 3 ayrı lastik botu durdurdu. Yapılan kontrollerde 20'si Suriye, 14'ü Pakistan, 12'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 14'ü Yemen, 14'ü Filistin, 13'ü Somali, 5'i Kongo, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Afganistan, 2'si Kamerun, 1'i Gana, 1'i Nijerya ve 1'i Gabon uyruklu olmak üzere 105 göçmen yakalandı. 61'i erkek, 27'si kadın ve 17'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



MUĞLA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.