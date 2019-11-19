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Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşam saat 23:00 sıralarında meydana gelen olay, Terzialiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Mahsun Yasak (27) ve Anıl G. (26) isimli şahıslar cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesi sonucu ikili arasında yaşanan arbedede Mahsun Yasak, Anıl G.'yi darp etti. Anıl G. üzerinde bulunan bıçakla Mahsun Yasak'ı sol tarafından bıçakladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahsun Yasak'ı Ortaca Devlet Hastanesine kaldırırken, Anıl G. ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Ortaca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahsun Yasak hayatını kaybetti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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