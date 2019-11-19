TAB Başkanı Şahin: “İthal apiterapi ürünleri standartlara uygun değil” Türkiye’de arı sütü, polen, arı zehri, propolis gibi arı ürünleri ile yapılan tedavilerde destek amaçlı kullanılan apiterapi ürünlerinin büyük çoğunluğunun yurt dışından ithal edildiğini açıklayan Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, ithal edilen bu ürünlerin standartlara uymadığını ifade etti

Büyük bölümü yurt dışından ithal edilen bel fıtığı, astım ve MS hastalarının tedavisinde destek amaçlı kullanılan arı sütü, polen, propolis ve arı zehri gibi apiterapi ürünlerinin standartlara uygun olmadığını belirten Türkiye Arıcalar Birliği Başkanı Ziya Şahin, 3 yıldır bu merkezlerin kurulması için ciddi mesafe aldıklarını, bu konuda sertifikalı apiterapik işletmelerin kurulması yönünde çabalarının olduğunu söyledi.

TAB Başkanı Şahin, dünyanın sayılı bal üreten bir ülkesi olarak yurt dışından apiterapik ürünlerin ithal edilmesinin Türkiye’nin bir ayıbı olduğunu belirtti. Şahin, “Ülkemizde apiterapik ürünler dediğimiz balın dışındaki diğer ürünlerin üretimi, arıcılarımızın üretim metotlarını, üretim şekillerine çok geç girdi. Son yıllarda bir takım apiterapi merkezleri kurulmasına rağmen, Sağlık Bakanlığının 2014 yılında yönetmelik oluşmasına rağmen, üretim konusunda ciddi bir aktivite sağlanamadı. Apiterapi merkezleri yurt dışından ürün alarak kullanacaklar, bu ülkesel olarak bizim ayıbımız olur. Türkiye Arıcılar Birliği olarak 3 yıldır ciddi bir mesafe alma uğraşı içindeyiz. İki defa çalıştay yaptık. Ülke olarak neler yapabiliriz diye. 2018 yılında hazırladığımız ve 2019 yılında da Tarım Bakanlığımızdan talep ettiğimiz apiterapik ürünlerin sertifikalandırılması, sertifikalı apiterapik işletmelerin kurulması konusunda projemiz var. Bu proje kapsamında her yıl 500 işletme kurabilirsek, 3 yılda bin 500 işletme eder. Üç yılın sonunda Türkiye apiterapik ürünler ihtiyacımızı tamamen karşılayabileceğini ifade ettik. Çok büyük bütçeli projeler değil. 500 proje her yıl 100 bin lira işletmelere destek sağlayabildiğimiz sürece 3 yılın sonunda Türkiye’ye hiçbir şekilde, ne polen, ne propolis, ne arı zehri ürünler getirilmeden ülkemizde üretilmesi sağlanacak ve yüzde yüz bir katma değer oluşturulacağını ifade etmek istiyorum. İnşallah Bakanlığımız bizlere bu konuda destek verir” dedi.



“İhraç ürünler standartlara uygun değil”

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, uluslararası ISO toplantılarında standartlar konusunda ciddi çabalarının olduğunu söylerken, “Yurt dışından gelen apiterapik ürünler dediğimiz gerek arı sütü, gerek propolisinin standartlara uymadığını ifade etmek istiyorum. Bu nedenle Fransa’da yapılan ISO toplantılarında standartların geliştirilmesi konusunda ciddi bir çabamız var. 2019 yılında başlandı. İnşallah 2020 yılında da ISO toplantıları ülkemize alındı, TSE’nin başkanlığında Türkiye Arıcılar Birliği ev sahipliğinde yapılacak. Bu toplantıların alt yapı çalışmalarını da Türkiye Arıcılar Birliği olarak çalışıyoruz” dedi.

MUĞLA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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