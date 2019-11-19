Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi

EcoFest’te Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da ilmek attığı halı bitirilip kendisine hediye edildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ekim ayında düzenlenen EcoFest Marmaris’te Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın standına uğramıştı. Burada kurulu olan halı dokuma tezgahının başına geçen Oktay, kurs veren eğitimcilerden halı dokumanın inceliklerini dinlemiş; birkaç ilmek de atmıştı. EcoFest’in diğer ziyaretçilerinin de katkı sunduğu halı bitirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız ve odada ders alan kursiyerler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin nakşedildiği halıyı Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a hediye olarak getirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, birçok kişinin halıya ilmek attığını belirterek “Bu halı Marmarislilerin ve EcoFest’i ziyaret eden birçok kişinin emeği var. İlmek ilmek örüldü ve bu noktaya getirildi” dedi.

Bu hediyenin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Oktay, “Bu güzel halıda benim de ufak bir katkım olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Atatürk’ün resminin nakşedildiği bu halıyı odamın en güzel köşesine asacağım” diye konuştu.

MUĞLA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.