Yelkenli teknenin direği yıkılınca kayalıklara düşüp, öldü

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Ünal Şahin (41), bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu 15 metre yükseklikten kayalıklara düşerek, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Göcek Mahallesi Büngüş mevkisindeki tekne bakım yerinde meydana geldi. Tekne bakım işçisi Ünal Şahin, kıyıda bağlı olan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Ancak direk aniden devrildi. Şahin, direkle birlikte 15 metre yükseklikten sahildeki kayalık alana düştü. Gelen sağlık ekipleri, Ünal Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahin'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, soruşturma başlattı.



MUĞLA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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