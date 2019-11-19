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Seydikemer, Eşen Atıksu Arıtma Tesisi Açılışı Yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Seydikemer ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesinde yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Eşen Mahalle Muhtarı Hayri Bulut, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seydikemer, Eşen Atıksu Arıtma Tesisi Açılışı Yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesinin yıllardır devam eden Atıksu problemini ortadan kaldırmak için yaptığı ‘Eşen Atıksu Arıtma Tesisi’ hizmete alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesinde yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Eşen Mahalle Muhtarı Hayri Bulut, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
2018 yılının Mart ayında temeli atılan ve 15 ayda tamamlanan Eşen Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 860 metreküp su arıtma kapasitesine sahip. 4 bin 500 kişilik nüfusa 20 yıllık nüfus artışına göre hizmet verecek şekilde projelendirilen tesis KDV dahil 2 milyon 618 bin 116 TL’ye mal olurken Eşen Mahalle Muhtarı Hayri Bulut, böyle bir tesisin mahallelerine kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Fethiye’ye Yeni Yatırımlar Yolda
2015 yılında Eşen Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı için başlanan çalışmaların bazı engellemelere rağmen yapımının tamamlandığını vurgulayan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, “Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün talimatları doğrultusunda başladığımız atık su arıtma tesisi projemiz normal şartlarda 2017 yılı sonu veya 2018 yılı başında vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktı. Ancak yapılan bazı engellemeler nedeniyle şimdi açabiliyoruz. Eşen halkımızın gösterdiği duyarlılık ve sabır için kendilerine teşekkür eder bu yatırımın hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Yapılan hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu olarak çalıştıklarını vurgulayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Sayın başkanımız burada partizanlık yapılmadan nasıl hizmet edilir gösterdi. Fethiye’de 50 yıldır yapılamayan alt yapı hizmetlerinin temelini atıyoruz ve turizm sezonundan sonra Fethiye şantiyeye dönecek. Çok büyük hizmetler yolda. Bu hizmetler için başkanıma teşekkür ederim. Bizler siz değerli vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Gürün, “Siyasi ayrım gözetmeden herkese eşit hizmet götürüyoruz”
Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hizmet ederken siyasi görüş farklılıklarını gözetmeden her vatandaşa eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını ve Seydikemer’e yapılan bazı hizmetlerin o bölgenin insanları tarafından bile hayal edilemediğini söyledi. Başkan Gürün, İl genelinde yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin belirli bir aciliyet sırasıyla hayata geçirildiğini vurgularken, “Biz bu hizmeti yaparken sizden talep gelmeyen hizmetleri de yaptık. Daha önce hayal etmediğinizi talep etmediğiniz hizmetleri yaptık. Çünkü Seydikemer hizmet bekleyen bir ilçeydi. Biz buradaki oy ve siyasi eğilimle ilgili hiçbir düşüncemiz yoktu. Buna bağlı olarak Seydikemer’e çok önemli hizmetler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
“İl Genelinde Büyük Alt Yapı Yatırımlarını Hayata Geçireceğiz”
İl genelinde alt yapı eksiklikleri için önemli yatırımların sürdüğünü belirten Başkan Osman Gürün, Ula ve Kavaklıdere Kanalizasyon hatlarının tamamlanmak üzere olduğunu ve Seydikemer içinde proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki 2024 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 2 Milyar 737 Milyon TL’lik yatırım yapacaklarını altınız çizen Başkan Gürün, “Bu yatırımların yaklaşık 1 Milyar TL’si alt yapıya yapılacak. Şu anda devam eden Kavaklıdere kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmalarımız var. Ayrıca Ula’da kanalizasyon çalışmalarımızın büyük çoğunluğunu tamamladık. Seydikemer’de de proje kısmındayız. Biz belediye başkanları olarak kentimizde yaşayan hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak daha nitelikli hale gelmesini sağlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

MUĞLA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:20
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