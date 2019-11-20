Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 7 gözaltı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu verildiği iddiasıyla Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce başlatılan 'rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında, Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporları incelemeye alındı. Toplanan deliller ışığında hastanede özür durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği belirlendi. Para karşılığı raporun verilmesine aracılık ettiği tespit edilen hastanedeki 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında Başsavcılık, sahte sağlık kurulu raporlarıyla son 5 ayda 34 kişinin emekli olduğunu veya emeklilik başvurusu yaptığını tespit etti. 34 şüpheli raporlarının tekrar düzenlenmesi için diğer hastanelere sevk edildi.



MUĞLA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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