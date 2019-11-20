Bodrum’da lüks teknede patlama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir teknede patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Bodrum Milta marina içerisinde bulunan lüks bir teknede patlama meydana geldi. Teknede bulunan 3 kişi patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Patlamanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken lüks teknede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

MUĞLA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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