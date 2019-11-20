Aydem Bodrun Ultra Maratonuna davet var

Bu yıl Aydem isim sponsorluğunda ve Bodrum Belediyesi himayesinde düzenlenecek 4. Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonu, 2223 Kasım 2019 tarihinde Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışı katılımcıların beklendiği 4. Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonunun merakla beklenen tarihleri açıklandı. Maratonun, 2223 Kasım 2019 tarihinde Bodrum'da gerçekleştirileceğinin duyurusu yapılırken, organizasyonla, çocukları ve gençleri spora teşvik ederek farkındalık oluşturulması, uluslararası düzeyde şehir tanıtımının koşu turizmiyle sağlanması amaçlanıyor.

6K Bodrum İyi Hisset Koşusu, 10 km Halikarnas Koşusu, 23 km Heredot Koşusu ve 60 km Aydem Bodrun Ultra Koşusu olmak üzere 4 parkurdan oluşan maratonun, Bodrum Belediye Meydanı önünde başlayıp, Bodrum patikalarında devam edeceği öğrenildi.

4. Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonunun etkinlik programı ise şöyle;

22 KASIM 2019 CUMA GÜNÜ

· 11:0019:00 saatleri arasında Bodrum Belediyesi Meydanında kit dağıtımı yapılacaktır.

· 19:0022:00 saatleri arasında kit dağıtımı Trafo Cafe'de yapılacaktır.

· 19:00'da bilgilendirme toplantısı Trafo Cafe'de yapılacaktır.

· 19:30'da Makarna Partisi Trafo Cafe'de başlayacaktır.



23 KASIM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

· 06:0010:30 saatleri arasında Bodrum Belediye Meydanında kit dağıtımı yapılacaktır.

· 07:00 60K başlangıç saatidir.

· 10:30 Bahçeşehir Koleji Çocuk Koşusu başlangıç saatidir.

· 11:00 6K, 10K ve 23K başlangıç saatidir.

· 11:15 Çocuk Ödül Töreni

· 19:00 Ödül Töreni Bodrum Kalesinde yapılacaktır.



MUĞLA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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