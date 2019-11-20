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Büyükşehir Belediyesi 646 vatandaşı hastaneye yönlendirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Diyabet Günü' etkinlikleri kapsamında 13 ilçe de insan sirkülasyonun fazla olduğu 63 noktada şeker ölçüm stantı kurdu.

Büyükşehir Belediyesi 646 vatandaşı hastaneye yönlendirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Diyabet Günü’ kapsamında 13 ilçe kurduğu stantlarda toplam 4 bin 162 vatandaşın şeker ölçümünü 646 vatandaş hastaneye yönlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Diyabet Günü’ etkinlikleri kapsamında 13 ilçe de insan sirkülasyonun fazla olduğu 63 noktada şeker ölçüm stantı kurdu.
Büyükşehir’e bağlı sağlık personeli, 5 gün boyunca ilçelerde kurulan stantlarda vatandaşların şeker ölçümlerini yaparak bilgilendirme broşürleri dağıttı. 5 günlük süre zarfında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte toplam 4 bin 162 vatandaşın şeker ölçümü yapıldı. Ölçümü yapılan vatandaşlar arasında Bodrum’da 20, Milas’ta 39, Yatağan’da 77, Kavaklıdere’de 50, Menteşe’de 39, Ula’da 73, Marmaris’te 30, Datça’da 92, Ortaca’da 17, Köyceğiz’de 38, Dalaman’da 17, Fethiye’de 88 ve Seydikemer’de 66 olmak üzere toplam 646 vatandaşın ise şekerinin yüksek çıkması nedeniyle büyükşehir sağlık personeli tarafından hastaneye yönlendirildi.
Başkan Gürün; “Büyükşehir ailesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 13 ilçe 63 noktada vatandaşlara şeker ölçümü yaptıklarını, vatandaşların sağlığının, mutluluğunun kendileri için öncelikli hizmet olduğunu söyledi. Başkan Gürün; “Muğla’da büyük bir aileyiz. 13 ilçemiz 569 mahallemiz var. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru, mutluluğu için çalışıyor, onların yüzündeki gülümseme olmak istiyoruz. Dünya diyabet günü etkinlikleri kapsamında 4162 vatandaşımıza şeker ölçümü yaptık. Şekeri yüksek çıkan ve muayene olması gereken 646 vatandaşımızı hemen sağlık kuruluşlarına gönderdik. Şeker tüm vücudu etkileyen, farklı hastalıklara sebep olabilecek bir rahatsızlık ve çoğu vatandaşımız bu konuyu önemsemeyebiliyor. Muğlamızın ve hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Büyükşehir ailesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

MUĞLA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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