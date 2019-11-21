Milas’ın davul zurna kültürü yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Milas'ın Dibekdere Mahallesinde yaşatılmaya çalışılan davul zurna kültürü yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Aslında daha yeni yürümeye başlayan her çocuğun baba mesleği olan davul yada zurnayı eline alarak tanıştığı bu meslek belirli dönemlerde iş imkanı sağlayınca ekmeğinin peşine düşen genç nesil yeni işler arayışına girdi.

Alaylı bir eğitim süreciyle mesleği yaşattıklarını ve çocukların geleceği için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen MUZKATDER Başkanı Dursun Girgin hafta sonu Milas Basınını Mahallesinde konuk ederek Davul Zurna Kültürü ve yaşaması için yapılması gerekenleri konuştu. Komşu iki mahalle olan Dibekdere ve Küçük Dibekdere Mahallelerinin Muhtarları Ahmet Acar ve Hasan Akdeniz de katıldığı toplantıda mahallelerin sorunlarının da aktarılmasının yanı sıra Davul Zurna Kültürü ve geleceğe taşınması konuşuldu.



Özellikle boş zamanlarında mahallede davul ve zurna kamışı ürettiklerini söyleyen Başkan Girgin, “bugün davul üretiyoruz boy boy. Bu üretimde Kasnakçıdan, İpçiye, Dericiden Tokmakçıya, Kayışçı’dan Aksesuarcıya 6 ayrı üreticinin daha ekmek yediği, zurnada ise kamış toplayan çiftçilerin bile desteklendiği bir meslek. Çocuklarımız okuyarak farklı mesleklere geçiş yapmaya ve farklı işlerde evinin rızkını aramakta. Bugün 30 üyesi olan ancak benim çabalarımla ayakta duran biz MUZKATDER var.

Muğla’mızda Zurna Festivali yapılıyor. Ancak daire başkanımıza da aktardık bugün bizler bunu hayatta tutuyor olabiliriz. Ancak bizler öldükten sonra genç nesil bunu yaşatacak mı? Bizlere sahip çıkılmadı bari onlara sahip çıkılsın ve bu kültür yaşatılsın.” dedi.



Mahalle Muhtarları Acar ve Akdeniz ise mahallelerin orta noktasında bir alan olduğunu ve bu alanın iki mahallenin sosyal alanı olarak düzenlenmesinin iki mahalle içinde güzel olacağını söylediler. 2 Mahalleyi ayıran yolun yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik alanında Muğla Büyükşehir Belediyesince parke çalışması yapıldığını söyleyen Küçük Dibekdere Muhtarı Hasan Akdeniz, “Biz kimden ne hizmet aldıysak mahallelilerimize aktardık. Muğla Valiliği kanalıyla da mahalle içi yollarımızın bir kısmını parke döşedik. Ancak 2 mahallenin yaklaşık 2 bine yakın insanı olmasına rağmen bir sosyal alanı yok. Milas bizim, hizmetlerden önceliğe göre faydalanılmalı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanına da durumu aktardıklarını anlatan Akdeniz, “çocuklarımızın nota bilgisi alarak müzik eğitimlerini tamamlaması için mahallemizde sınıf açılacak. Bu sözü aldık” dedi.



Dibekdere zurnasının çam balı tadında tatlı olduğunu söyleyen eski Muhtar ve MUZKATDER Başkanı Dursun Girgin ise “bugün bu kültür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bizim çocukken çıkıp zurna çalmayı öğrendiğimiz dağlar bugün seslikle karşı karşıya. Çocuklarımız eğitimlerini alıyor ancak onlar müzikten uzaklaştırılmamalı. Onlara nota eğitimi verilen sınıflar açılmalı” dedi.

MUĞLA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.