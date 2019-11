Şubadap Çocuk’tan tatil hediyesi

Şubadap Çocuk Müzik Grubu Ege Koy Okulları Turnesi kapsamında Milas Fatih İlk Okulu’nda bir konser düzenledi. Bir birinden güzel çocuk şarkılarının seslendirdiği konser çocuklar için adeta tatil hediyesi oldu.

Tematik çocuk şarkıları besteleyen, albümler çıkaran, çocuklarla müzik temelli çalışmalar yapan ve ülkemizin her tarafında konserler veren Şubadap Çocuk Müzik Grubu Ege Koy Okulları Turnesi kapsamında Milas’a geldi. Fatih İlköğretim Okulu 3 F Sınıf Öğretmeni Buket Önel in girişimleriyle, Okul Müdürü Halil Mert’in katkıları ve Müdür Yardımcısı Ömer Sonercan’ın yardımlarıyla Fatih İlk Okulunda gerçekleşen ücretsiz konseri okulda eğitim gören 400 öğrencinin yanı sıra veliler ve küçük çocukları da ilgiyle izledi.

Türkiye’nin her yerinde konser veren grup daha fazla çocuğa ulaşabilmek adına ege koy okulları turnesi düzenliyor.

Şubadap Çocuk, şimdiye dek tematik şarkılardan oluşan 4 albüm üretti ve albümlerin hepsine internet üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

