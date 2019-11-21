Köy enstitüsü mezunundan 'kadın cinayetlerini durdurun' çağrısı

Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası tören ve kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan 95 yaşındaki Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü mezunu Hasan Uçar öğretmenlere seslenerek, "Cumhuriyet'e sahip çıksınlar. Atatürk'e sahip çıksınlar. Onun devrimlerine sahip çıksınlar. Memleketimiz için ellerinden gelen gayreti göstersinler" dedi.

Kadın cinayetlerini üzüntü içinde takip ettiğini dile getiren Uçar, göz yaşları içinde "Kız çocuklarını okutun, kadınların haklarını savunun, kadın cinayetlerini durdurun" diye haykırdı.

Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası tören ve kutlama etkinlikleri kapsamında Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde resim sergisi, müzik dinletisi ve kokteyl düzenlendi. Etkinliğe Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, okul müdürleri, emekli öğretmenler ile Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü mezunu Hasan Uçar katıldı. Etkinliğe Menteşe'nin Algı Mahallesinden katılan ve öğretmenler tarafından kapıda karşılanan Köy Enstitüsü mezunu 95 yaşındaki Hasan Uçar öğretmenlere seslenerek, "Cumhuriyete sahip çıksınlar. Atatürk'e sahip çıksınlar. Onun devrimlerine sahip çıksınlar. Memleketimiz için ellerinden gelen gayreti göstersinler" dedi.

Kadın cinayetlerini üzüntü içinde takip ettiğini dile getiren Uçar, gözyaşları içinde konuşarak, "Kız çocuklarını okutun, kadınların haklarını savunun, kadın cinayetlerinin önüne geçin" diye konuştu.

Etkinlikte Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan 32 resim sergilendi, müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

MUĞLA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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