Başkan Aras; "Bodrum'u kimseye peşkeş çekmeyiz" Başkan Ahmet Aras: " Bodrum'da milyon dolarlık projeler, yeni yazlık konutlar istemiyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un kaynaklarının hızla artan nüfusu artık karşılayamadığını belirterek; "Artık yeni yazlık konutlar, milyon dolarlık projeler istemiyoruz" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı kapsamında, Bodrum’daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bizim bakış açımız siyaset penceresinden değil, hizmet penceresinden” diyerek şunları söyledi:

“Bodrum Belediye Başkanı olarak, ilçemizde, ‘muhtarlarıma rağmen’ bir şey yapmayacağımın sözünü veriyorum. Biz el birliğiyle çalışıp, başarıyı da mutluluğu da, onuru da, acıyı da paylaşacağız. Ben bir zaman siyaset penceresinden bakmıyorum tamamen hizmet penceresinden bakıyorum. Çünkü Bodrum'un kaybedecek zamanı yok."

Bodrum'un kaynaklarının hızla artan nüfusu artık karşılayamadığını söyleyen Başkan Aras, "Bodrum’da yapı stoğu artık tamamdır. 130 bin civarında yapı var ve bunun üzerine çıkmamamız gerekiyor. Bodrum’da yaşayan vatandaşım arsasına ev yapacak tabii ki ama yeni yazlık konutlar, milyon dolarlık projeler istemiyoruz. Çünkü geldikçe sorunları da beraberinde getiriyor bu yatırımlar. Denizimiz, toprağımız kirleniyor, suyumuz yetmiyor. Belediyemiz çöplerini toplamaya bile yetişemez hale geliyor. Su kaynaklarımız yüzme havuzlarına, çim alanlara harcanıyor. Binlerce metreküp su gidiyor. Bodrum’un değerini bilen, geleceği için kaygı duyan insanlar, siz muhtarlar, biz yerel yöneticiler ve halk bu işe dur demezse, Bodrum’a sahip çıkmazsa, bu durum düzelmez, hatta daha da kötüye doğru gider” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi’nin her hizmeti ve her projeyi ‘Bodrum’u korumak’ adına hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’u kimseye peşkeş çekmeyiz. Bu konuda baskılara da karşı koyarız. Yoksa Bodrum’u kaybederiz” dedi.

“Biz bütün gücümüzü halkımızın faydasına kullanmak zorundayız"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlara büyük görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etti. Her muhtarın ilettiği talep, beklenti ve şikayetlerin belediye birim müdürleri tarafından acilen çözüme kavuşturulması talimatı vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyemizin tüm iletişim kanalları açık. Ancak bu konuda hala aksamalar yaşanıyor olabilir. Bazı sıkıntılarımız olsa da bunlar belli bir sürede aşılacak. Bodrum’da hiçbir muhtarımın, ‘şu işi yapmadın’ denilerek eleştirilmesini istemiyorum. Muhtarlarım bir şey talep ediyorsa, o muhakkak vatandaştan gelmiştir. O taleplere en kısa sürede yanıt verilecek. Biz bütün gücümüzü halkımızın faydasına kullanmak zorundayız. Belediyecilik anlayışımızın temelinde bu var.”

Başkan Aras konuşmasının ardından Bodrum muhtarlarının kendi bölgelerine dair istek ve taleplerini dinledi, kayıt altına aldırdı.

