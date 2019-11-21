Öğretmenler şarkılarla anıldı

Marmaris Filarmoni Derneği, Kalimerhaba Uluslararası Dostluk ve Tanıtma Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘Tüm Şarkılar Öğretmenler İçin Valsler ve Tangolar Konseri’ beğeni topladı.

Armutalan Kültür Merkezi’nde salonu dolduran izleyiciler iki buçuk saat süren konser boyunca alkışlarını kesmedi. Prof. Dr. Akordeonist Server Kerimov’un solo parçalarının dakikalarca alkışlandığı konserde, Hikmet Akçelik yönetimindeki DANSMARİS Grubunun gösterisi beğeni topladı.

Konser sonunda izleyenlerin yoğun alkışları üzerine tekrar sahneye çıkan Marmaris Filarmoni Derneği’nin on değerli müzisyenden oluşan Promenat Orkestrası, Solist Serap B. Onur eşliğinde “Arkadaş” şarkısını bir kez daha seslendirirken tüm dinleyiciler muhteşem bir koro oluşturarak şarkıyı hep bir ağızdan söylediler.

Konser başlangıcında, 20 Kasım 1923 yılında doğan, 27 Kasım 2017 tarihinde Melek Öğretmen olan Nuran Özlüer anısına konan Eğitim Ödülleri 2. yılında da sahiplerine takdim edildi.

Yaşam boyu öğreten ve öğrenen kişiler arasında yapılan bir seçimle, Eğitimde Anıldıkça Yaşayanlar Ödülü Nebahat Coşkun ve Saliha Nimet Altınöz’e, Yaşam Boyu Eğitim Ödülü Güzin Görgülü Şahin’e, Eğitime Emek Verenler Ödülü Nesrin Gürol’a, Eğitimde Uluslararası Başarı Ödülü ise Alperen Telatar’a verildi.

Ödülleri alanların ve Melek Öğretmen Nuran Özlüer’in eğitim yaşamından kesitler aktaran film gösterimi ise ulusumuzun Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile noktalandı



“Gelecek Gençlerin, Gençler İse Öğretmenlerin Eseridir”

Geceye katılanlar arasında bulunan uluslararası müzik ödülleri sahibi Müzikolog Solist Serap Yenici “Bu geceye katılan ve gönüllü olarak emek veren herkesi candan kutlarım, müziğin gücünün toplumda nasıl bir sinerji oluşturduğunu gördüğüm bu konserden sonra Marmaris Filarmoni ve Kalimerhaba Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek projelere ben de destek vereceğim” dedi.



Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz tüm orkestra üyelerine ve Solist Serap B. Onur’a konser için verdikleri gönüllü destekten dolayı teşekkür ederek, daha geniş çaplı bir akademik orkestra kurmak üzere olduklarının müjdesini vererek, 25 Aralık 2019 tarihinde yine Armutalan Kültür Merkezi’nde vermeyi planladıkları nı, İspanya’da bu yıl yapılan Universong yarışmasında Uluslararası Jüri Özel Ödülü ile ‘ Tenerife Sesi Voz “Isla de Tenerife” ‘ seçilen Serap Yenici’nin de solist olarak katılacağı Yeni Yıl Konseri’ne tüm müzikseverleri beklediklerini söyledi ve bu konserlerin gerçekleşmesine katkı koyan Marmaris Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kalimerhaba Derneği Proje Koordinatörü Umur Özlüer “Alkışlarınız gücümüze güç kattı, her şey sizlerle güzel, Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun” diyerek geceyi sonlandırdı.

Konserin bitiminin ardından Güzin Görgülü Şahin, Marmaris Eğitim Tarihi adlı kitabını imzalayarak okurları ile sohbet etti.

MUĞLA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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