Köyceğiz Otogarında çalışmalar sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’de yapımı tamamlanan ve Bodrum’da da inşaatı devam eden yeni otobüs terminallerinin

yanı sıra Dalaman İlçesindeki otogarın tadilat çalışmalarını tamamlandı. Köyceğiz İlçesindeki mevcut otogarın yenileme işlemleri de devam ediyor. Dalaman’da tamamlanan ve Köyceğiz’de devam eden tadilat çalışmaları yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olurken otogardaki çatı, dış cephe, yazıhane, tuvaletler, pencereler, kapılar ve peronlar yenilenerek otogarların daha modern bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Köyceğiz İlçesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam eden otobüs terminali, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. 1 aydır devam eden tadilat çalışmalarının Ocak ayında tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında Köyceğiz otogarında iç ve dış cephe tadilatlarının tamamı yapılırken yeni yağmur suyu tahliye hatlarının inşası da tamamlandı. Ocak ayında tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Köyceğiz Otogarının daha modern bir görünüme kavuşup vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

MUĞLA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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