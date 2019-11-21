Öğrenciler sorunlarını anlatacak, protokol dinleyecek

Menteşe Kent Konseyi tarafından hemşehrilik bilincini yerleştirmek, Muğla'nın “Öğrenci Dostu Kent” olarak anılmasını sağlamak amacıyla

“Öğrenciler Konuşuyor, Kent Dinliyor” isimli forum düzenleniyor. Üniversite öğrencilerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tüm yönleriyle tartışılacağı “Öğrenciler Konuşuyor, Kent Dinliyor” isimli forum için protokol üyelerine resmi davet gönderildi. Forum 27 Kasım Çarşamba günü saat 18.00’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Forumumuz, Muğla’da ve ülkemizde bir ilk olacaktır. Üniversite öğrencileri özgür bir şekilde sorunlarını yetkili makamlara doğrudan dile getirme fırsatı bulurken, kent yöneticileri de üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın sıkıntılarını kendilerinden dinleyerek ortak akılla çözüm önerileri geliştirecektir. Öğrenci arkadaşlarımızın yoğun ilgisini çeken foruma, kent yöneticilerimizin de katılacağını ve tüm Türkiye’ye örnek olacak bir etkinliğe hep beraber imza atacağımızı düşünüyoruz."

MUĞLA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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