Milas'ta öğretmenler bir araya geldi

Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilciliği üyesi öğretmenler, geleneksel tanışma ve dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilciliği geleneksel tanışma ve dayanışma kahvaltısı Türk Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Mürsel Özata, il yönetim kurulu üyeleri, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aziz Bülbül, Türk Sağlık Sen İlçe Temsilcisi Deniz Kocayol, Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun’un yanı sıra yaklaşık 350 sendika üyesinin aileleriyle birlikte katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Türk Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Mürsel Özata toplu sözleşme, öğretmenlik meslek kanunu, norm fazlası atamalar, il genelinde yaşanan sorunlar ve çözümleri konularına değindi.



Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilciliği Muzaffer Kafalı ise, “Bu sene etkinliğimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne göre planlayarak hem tanışma ve dayanışma kahvaltısını hem de bu anlamlı günü birlikte kutlamak istedik. Yaklaşık 2 yıl önce Yönetim Kurulu olarak, gitmedik okul, girmedik öğretmenler odası tutmadık el bırakmamak hedefiyle yola çıktık. Bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Gittiğimiz her okulda güler yüzle karşılandık. Taraflı tarafsız herkesin ‘İyi ki Türk Eğitim sen var’ sözleriyle onurlandırıldık. Gittiğimiz okullarda bize kapılarını açan idarecilerimize, öğretmenler odasında çaylarına, sohbetlerine bizi ortak eden öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Ne mutlu ki iki yıl önce 100'ün üstünde farkla geriden aldığımız üye sayımızı bu sene kapatarak öne geçtik. Bize bu süreçte her türlü desteği veren İl Başkanımız sayın Mürsel Özata ve yönetim kuruluna, Milas İlçe Yönetim Kuruluma, Kadın Kollarımıza ve İşyeri Temsilcisi arkadaşlarıma, bütün olumsuz şartlara rağmen teşkilatımız terk etmeyen siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MUĞLA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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