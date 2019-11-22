Dalaman’da tarımsal desteklemeler muhtarlara anlatıldı

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Muğla’nın Dalaman İlçesinde Tarımsal destekle programları Muhtarlara anlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Spor salonunda Muhtarlara yönelik 2019 yılı tarımsal destekleme programı düzenlendi.

Program Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından yönetilirken,toplantıya Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2019 yılı Tarımsal destekleri hakkında slayt gösterisiyle bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonrasında Muhtarlar ve mahallelerin sorunları hakkındaki istek ve önerilerini sonuca ulaştırmak üzere değerlendirmelerde bulunuldu.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

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