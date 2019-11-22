Marmaris’te belediye vatandaşın evini temizledi

Marmaris Belediyesi, Çamdibi Mahallesi’nde tek başına kalan O. S.’nin evindeki çöpleri temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın kaldığı yeri badana yapıp, dezenfekte etti.



Marmaris Çamdibi Mahallesi’nde ikamet eden O. S. isimli vatandaş, yaşadığı sağlık sorunları ve psikolojik sıkıntılar nedeniyle oturduğu yerin ve kendi kişisel temizliğini yapmamaya başladı. Akrabalarının yardımını da kabul etmeyen S.’nin oturduğu kulübe zaman geçtikçe virane bir yer halini aldı. Marmaris Belediyesi ekipleri, mahalle muhtarı ve çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaldığı yeri temizledi. Kulübeyi boyayan, dezenfekte eden ve biriktirdiği çöpleri çıkaran temizlik işleri ekipleri kullanılmayacak derecede kötü olan eşyaları da yenilerle değiştirdi.



O.S’nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evini temizlememeye başladığını, temizlemek isteyen akrabalarına da izin vermediğini söyleyen mahalle sakinleri, “Hatta istifçi gibi dışarıda bulduğu bazı malzemeleri biriktirmeye de başladı. Zamanla evden kötü kokular gelmeye başladı. Biz de belediyeye haber verdik. Onlar da gelip kulübeyi tertemiz etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Muhtarın ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine kulübeye müdahale edildiğini söyleyen belediye yetkilileri ise “Ekiplerimiz kulübeyi boyayıp, dezenfekte edip tertemiz hale getirdi” ifadesini kullandı. Yetkililer ayrıca vatandaşa gıda, eşya gibi yardımlarında yapılacağını ve kaldığı yerin de düzenli olarak temizleneceğini de belirtti.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

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