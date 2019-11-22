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Muğla'da eğitimde fark yaratan öğretmenlere plaket

DHA

MUĞLA'da müdürü olduğu okulu yenileyen Reis Songur, 26 bin 400 pet şişe kapağından öğrencilere Atatürk mozaği yaptıran görsel ve sanatlar öğretmeni Olgun Ciğer ve okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getiren beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, plaket ile ödüllendirildi.

MUĞLA'da müdürü olduğu okulu yenileyen Reis Songur, 26 bin 400 pet şişe kapağından öğrencilere Atatürk mozaği yaptıran görsel ve sanatlar öğretmeni Olgun Ciğer ve okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getiren beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, plaket ile ödüllendirildi.
Menteşe ilçesinin Dokuzçam Mahallesi'ndeki Dokuzçam İlk ve Ortaokulu Müdürü evli ve 2 çocuk babası Reis Songur, idarecilik görevinin yanı sıra okulun fiziki şartlarını iyileştirebilmek amacıyla kolları sıvadı. 10 derslikte 68 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü okula sabah takım elbise giyerek gelen, idare işlerini tamamladıktan sonra iş kıyafetlerini giyen Songur, yaptığı çalışmalarla okulu baştan aşağıya yeniledi. Okulun kapısından penceresine, tabanından tavanına kadar her yerini elden geçirdi. Bir inşaat ustası gibi çatıda kiremit aktardı, sıva yaptı, elektrik, su ve kalorifer tesisatını yeniledi. Menteşe'nin Yerkesik Ortaokulu'nun görsel ve sanatlar öğretmeni evli ve 1 çocuk babası Olgun Ciğer ise, 'Değerlerimiz' isimli proje başlattı. Projeyle 5'inci ve 8'inci sınıflarda eğitim gören 100 öğrenci, 1 yıl boyunca alışveriş merkezleri ve pastanelerden çevreye atılmış pet şişe kapağı topladı. Toplanan kapaklar tek tek yıkanıp, kurulandıktan sonra yağlı boya ile boyandı. Öğretmen Ciğer ile öğrencileri, boş vakitlerinde çalışarak, 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptı. Silikon ile kontrplağa yapıştırılan 3 metre 52 santimetre eninde, 7 metre 68 santimetre uzunluğundaki Atatürk'ün portresinin ay-yıldızlı Türkiye haritası içinde tasvir edildiği eser, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Osman Yılmaz da 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yıpranan sıraların bakımı için birkaç marangozdan fiyat teklifi aldı. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Yılmaz, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okulun teknik personeli Birol Tekeli'nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti. Fedakar öğretmen, yazın tatil yapmak yerine bir ay boyunca öğrencilerin kullandığı 430 sırayı zımparalayıp, onardı. Eğitimöğretim döneminin başlamasıyla hafta içi çocuklara eğitim veren, okulun kız ve erkek voleybol, basketbol ve futbol takımlarını çalıştıran Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuvardaki 90 sırayı tamir ediyor.
BAKAN SELÇUK'TAN TEBRİK TELEFONU
Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım rekoru kıran videoları izleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Yılmaz'ı cep telefonundan arayarak kutladı. Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle" ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür etti. DHA'nın gündeme taşıdığı 3 öğretmenin başarıları Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da takdir gördü. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından 'Eğitimde fark yaratanlar' adı altında düzenlenen etkinlikte Dokuzçam İlk ve Ortaokulu Müdürü Reis Songur'a, Yerkesik Ortaokulu'nun Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer'e, Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim edildi. Töre, "Değerli eğitimcilerimiz öğrencileri için gecesini gündüzüne kattılar. Başarıları çalışmalarının her kesime örnek olacağına inanıyorum. Yaptıklarını kelimelerle anlatmak imkansız. Şu anda duygu dolu anlar yaşıyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız ise onların çalışmalarına ortak olarak duyurulmasını sağladılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törende öğretmenlerin heyecanlı oldukları görüldü.

MUĞLA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:19
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