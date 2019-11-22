Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekipler, tarafından kurtarıldı.

Akarca Mahallesi 3. Etap sahil bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi.

Olay yerine gelen ekipler, uzun süre suda kaldığı belirtilen köpeği, kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, denizdeki köpeğin kurtarılmasını beklemesi dikkat çekti. Bitkin haldeki köpek boynuna geçirilen kanca yardımıyla sudan çıkartıldı. Denizden çıkan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

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