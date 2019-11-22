Fethiyespor'un forma sponsoru belli oldu

TFF 3. Lig 2. Grup mücadele eden Fethiyespor'un forma göğüs sponsoru Lokman Hekim Esnaf Hastanesi oldu.

Esnaf Hastanesi'ne de düzenlenen törende sponsorluk sözleşmesi imzalanırken Fethiyespor'un 20192020 sezonunda giyeceği formalarda da Esnaf Hastanesi reklamı bulunacak.

Sponsorluk anlaşması düzenlenen basın toplantısında İsmail Başoğlu, "Esnaf Hastanesi şehrimizin markalarından birisidir, Fethiyespor ise çok eski markalarından birisidir. Bu iki markayı birbirinden ayırmak mümkün değildir. İki tarafı tekrardan bir araya getirdiğimiz için mutluyuz’’ dedi.



Başkanımız Esat Bakırcı ise, "Esnaf Hastanesi ve yönetime çok teşekkür ederiz. Fethiyespor maddi olarak çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde Esnaf Hastanesi’nin de desteğiyle iyi yerlere geleceğimizden şüphem yok’’ diye konuştu.

Kulüp Basın Sözcümüz Nurkaya Gündoğdu ise, "Markalaşma ve tanıtım açısından bu anlaşma çok önemli. Fethiyespor bu lige ait değil, biz her zaman biriz ve beraberiz. Bu anlaşmayı bir kenetlenme olarak görüyorum’’ dedi.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

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