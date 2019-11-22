Kulakların ve gönüllerin pasını sildiler

Milas Kaymakamlığı, Milas Müze Müdürlüğü, Beçin Kazı Başkanlığı tarafından organize edilen, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Tunçer, Dr. Tuğba Aydın Öztürk ve Dr. Seda Tüfekçioğlu’nun katılımıyla Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda müzikli söyleşi etkinliği düzenlendi.

Etkinliği, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Pektaş, konserin düzenlenmesinde katkıda bulunup destek verenlere teşekkür ederken, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Öğretim Üyesi Dr. Erdal Kılıç ise Lotus İstanbul Grubu ve grupta yer alan besteci, piyanist Dr. Tunçer, ses sanatçısı besteci Dr. Öztürk ve kanun sanatçısı Dr. Tüfekçioğlu hakkında kısa bilgiler aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan ve “Akademiden Günlük Hayata Dizi ve Film Müzikleri” adlı programda, son dönemin sevilen dizi ve sinema müziklerini seslendiren “Lotus İstanbul” müzik grubu, konserde icra ettikleri eserlerin hikâyelerini, tarihsel ve kültürel arka planlarını da dinleyenlerle paylaştı.

Salonda bulunanlar zaman zaman söylenen şarkılara eşlik ettiler.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

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