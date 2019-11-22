Geleceğe bir nefes de MEMDER’den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı genelgeyle 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin ardından ülke genelinde başlatılan fidan dikim etkinlikleri devam ediyor. Milas’ta faaliyet gösteren MEMDER üyeleri de bu kapsamda 100’ü aşkın fidanı toprakla buluşturdu.

Ülke genelinde düzenlenen ‘Geleceğe nefes ol’ etkinliğinin ardından fidan dikimleri çeşitli dernekler ve kurumlar ile devam ettiriliyor.

Milas’ın Tuzabat Mahallesi Boğayokuşu Mevkiinde bulunan yanan alanda Milas Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) tarafından da bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda dernek üyesi, eşleri ve çocukları ile birlikte katıldı. 100’ü aşkın fıstık çamı fidanı toprakla buluştu. Fidan dikimi öncesi Milas Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından fidan dikimi anlatılarak bilgiler aktarıldı.

Milas Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Kırkık ise, geleceğe nefes olmak için fidan dikmeye geldiklerini belirterek, “Geçtiğimiz yaz ayı boyunca ilçemiz ve tüm yurt genelinde maalesef çokça üzüldüğümüz orman yangınları meydana geldi. Yaşadığımız yerlere olan sorumluluklarımız nezdinde, yurt genelinde de düzenlenen ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyası doğrultusunda üzerimize düşeni bugün burada yerine getiriyoruz. Bizler Milas emlakçıları olarak her türlü sosyal projenin içindeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk sahibi bir dernek olarak bizler ayrıca ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza ve yeni doğan bebeklerimiz ile ailelerine de yardımlarda bulunuyoruz. Bu ve bunlar gibi sorumlulukların içinde hepimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün buraya gelerek bizler ile bu etkinliği paylaşan tüm üyelerimize ve bize bu güzel imkanı sunan Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve sevgili personeline çok teşekkür ederim” dedi.

'11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında Muğla’da Kızılçam, fıstıkçamı, ceviz, defne, mersin, keçiboynuzu başta olmak üzere 20 farklı türde 195 noktada 200 bin fidan toprakla buluşturulmuş, Milas ve Bodrum’da düzenlenen etkinlikte ise 55 bin fidan dikimi yapılmıştı.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.