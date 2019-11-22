Turgut, “Yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Yörük kültürünü yaşatmak, tanıtmak amacıyla kurulan Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’nin yönetimi kurulu üyeleri, geçtiğimiz aylarda Milas Söke karayolu 19 Mayıs Bulvarı üzerinde oluşturulan Yörük Çadırı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

Buluşmada derneğin kuruluşu, çalışmaları ve oluşturulan Yörük Çadırı hakkında bilgiler aktaran Dernek Başkanı Turgut, “Şuanda içerisinde bulunduğumuz çadır yeri Can Raşit ve Emin Zeki Helvacıoğlu kardeşlere ait. Çadırımız 254 metrekare genişliğinde. Birçok kişinin katkılarıyla çadırımız oluşturuldu. Çevre düzenlemesi ise Milas Belediyesi tarafından yapıldı. Emek veren, katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yaptıkları bazı etkinliklerle ilgili bilgi paylayan Başkan Turgut, derneklerinin siyasi partilerle ilişkilendirilmesini hoş bulmadıklarını ifade ederek, “biz bir kültür derneğiyiz. Yaşadığımız kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için çalışıyoruz. Onun için derneğimize kültürümüze katkıda bulunacak herkesle çalışma yapıyoruz. Tüm siyasi partilere sivil toplum örgütlerine aynı mesafedeyiz” dedi.

Turgut’un yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından program, katılımcıların fikir alışverişinde bulunmaları ile son buldu.

MUĞLA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:21

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