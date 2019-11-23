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Bodrumlu öğretmenlerden profesyonel sanatçılara taş çıkartacak klip Bodrum’dan tüm öğretmenlere 24 ...

İHA

Bodrum’da görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir besteyi seslendirerek klip haline getirdi. Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ’un Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitimde İyi Örnekler Projesi” kapsamında hazırladığı “Ben Öğretmenim” bestesini profesyonel ses sanatçılarına taş çıkaracak bir performansla seslendiren Bodrum öğretmenlerinin klibi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan klipte, Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Adil Sevencan, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ferah Utku Pekdemir, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Öznur Bircan, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Genç, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Serap Erkefeli, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şahin Kapar ve Gülriz Donanmış sahne aldı. Çekimler, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde ve okullarda gerçekleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediklerini belirten Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, “Ata’mıza ve tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla bu eserimizi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun” dedi.
Gürdal Karagöz'ün aranjörlüğünü yaptığı "Ben Öğretmenim" şarkısının söz ve müziği Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait.

MUĞLA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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