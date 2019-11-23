Amatör Spor Ödül Töreni 13 Aralık'ta

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen Amatör Spor Ödül Töreni'nin tarihi ve yeri belirlendi.

Federasyondan yapılan açıklamada ödül töreninin 13 Aralık Cuma günü saat 15:00'da Muğla'daki CNS Tesislerinde yapılacağı bildirildi.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen Amatör Spor Ödül Töreni'nin tarihi ve yeri belirlendi. Buna göre tören 13 Aralık Cuma günü saat 15:00'da Muğla'daki CNS Tesislerinde yapılacak. Törende 20182019 spor sezonunda başarılı olan sporcu ve takımların ödülleri verilirken, amatör spora yardım ve destekte bulunan kişi ve kuruluşlara şükran plaketleri takdim edilecek. Ayrıca amatör spora yer ve önem veren basın ve yayın kuruluşları da ödüllendirilecek.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top yaptığı açıklamada, "Spor ailemiz ile birlikte olmayı planladığımız bu günde ilimiz yetkililerinin, spor kulüplerimizin, antrenör, hakem, gözlemci, saha komiseri, il temsilcilerimiz, basın ve yayın kuruluşlarımız, kısacası sporun içerisinde olan ve spora destek vermek isteyen herkesin katıldığı bir tören olmasını diliyoruz. Söz konusu “ödül töreni ve kokteylimize” tüm spor ailemizi bekliyoruz" diye ifade etti.

MUĞLA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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