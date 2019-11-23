Amatör Spor Ödül Töreni 13 Aralık'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amatör Spor Ödül Töreni 13 Aralık'ta

İHA

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen Amatör Spor Ödül Töreni'nin tarihi ve yeri belirlendi.

Amatör Spor Ödül Töreni 13 Aralık'ta

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen Amatör Spor Ödül Töreni'nin tarihi ve yeri belirlendi.
Federasyondan yapılan açıklamada ödül töreninin 13 Aralık Cuma günü saat 15:00'da Muğla'daki CNS Tesislerinde yapılacağı bildirildi.
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen Amatör Spor Ödül Töreni'nin tarihi ve yeri belirlendi. Buna göre tören 13 Aralık Cuma günü saat 15:00'da Muğla'daki CNS Tesislerinde yapılacak. Törende 20182019 spor sezonunda başarılı olan sporcu ve takımların ödülleri verilirken, amatör spora yardım ve destekte bulunan kişi ve kuruluşlara şükran plaketleri takdim edilecek. Ayrıca amatör spora yer ve önem veren basın ve yayın kuruluşları da ödüllendirilecek.
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top yaptığı açıklamada, "Spor ailemiz ile birlikte olmayı planladığımız bu günde ilimiz yetkililerinin, spor kulüplerimizin, antrenör, hakem, gözlemci, saha komiseri, il temsilcilerimiz, basın ve yayın kuruluşlarımız, kısacası sporun içerisinde olan ve spora destek vermek isteyen herkesin katıldığı bir tören olmasını diliyoruz. Söz konusu “ödül töreni ve kokteylimize” tüm spor ailemizi bekliyoruz" diye ifade etti.

MUĞLA

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP’li belediye başkanları İzmir’de bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP’li belediye başkanları İzmir’de bir araya geldi
Sahte özürlü raporuna 2'si doktor 4 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte özürlü raporuna 2'si doktor 4 tutuklama
Uçak: “2 yılda 94 eğitimci şiddete maruz kaldı” Eğitim Bir-Ben Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, mevcut düzenlemelerin eğitimciye şiddeti önlemekten uzak olduğunu söyledi.
YEREL HABERLER Uçak: “2 yılda 94 eğitimci şiddete maruz ...
Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor
Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si ...
Villaya uyuşturucu baskını
YEREL HABERLER Villaya uyuşturucu baskını
Sakin Kent’te yaz-kış turizm Kadın azmağı, mimari dokusu, sahili, sakinliği, havası ve yeşilin her tonunun 4 mevsim görülebileceği Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi dört mevsim yerli ve yabancı turist çekiyor
YEREL HABERLER Sakin Kent’te yaz-kış turizm Kadın azmağı, mimari ...
Bodrumlu öğretmenlerden profesyonel sanatçılara taş çıkartacak klip Bodrum’dan tüm öğretmenlere 24 Kasım armağanı
YEREL HABERLER Bodrumlu öğretmenlerden profesyonel sanatçılara taş ...
Sahte özürlü raporuyla 18 kişi emekli olmuş
YEREL HABERLER Sahte özürlü raporuyla 18 kişi emekli olmuş
Fethiye'de Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı
YEREL HABERLER Fethiye'de Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte ...
Turgut, “Yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Turgut, “Yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına ...
Beçin Gençlik Spor‘un adı Milas Esnaf Spor oldu
YEREL HABERLER Beçin Gençlik Spor‘un adı Milas Esnaf Spor oldu
Geleceğe bir nefes de MEMDER’den
YEREL HABERLER Geleceğe bir nefes de MEMDER’den
Başsavcı Yapar, Milas’ta görevine başladı
YEREL HABERLER Başsavcı Yapar, Milas’ta görevine başladı
Milas Belediyesi diş hekimlerini unutmadı
YEREL HABERLER Milas Belediyesi diş hekimlerini unutmadı
Kulakların ve gönüllerin pasını sildiler
YEREL HABERLER Kulakların ve gönüllerin pasını sildiler
Marmaris'e gemiyle 1448 İngiliz turist geldi
YEREL HABERLER Marmaris'e gemiyle 1448 İngiliz turist geldi
Başkan Oktay küçük gazetecilerin sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Başkan Oktay küçük gazetecilerin sorularını yanıtladı
Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 organizatör çıktı
YEREL HABERLER Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 ...
Fethiyespor'un forma sponsoru belli oldu
YEREL HABERLER Fethiyespor'un forma sponsoru belli oldu
Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Denize düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Denize düşen köpeği itfaiye kurtardı
Muğla'da eğitimde fark yaratan öğretmenlere plaket
YEREL HABERLER Muğla'da eğitimde fark yaratan öğretmenlere plaket
Bodrum turiziminde 2020 yılında yüzde 30 büyüme bekleniyor 3 yıl aradan sonra Bodrum'a uçacaklar
YEREL HABERLER Bodrum turiziminde 2020 yılında yüzde 30 büyüme ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X