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Milaslı öğretmenlerden klipli kutlama

İHA

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personelleri, Öğretmenler Günü'ne özel bir klip hazırladı. Klibe öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler de katılarak, öğretmenlerinin bu özel gününe eşlik ettiler.

Milaslı öğretmenlerden klipli kutlama

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personelleri, Öğretmenler Günü'ne özel bir klip hazırladı. Klibe öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler de katılarak, öğretmenlerinin bu özel gününe eşlik ettiler.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal aktivitelerdeki öncülüğünü sürdürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın göreve başlamasının ardından ilçenin tanıtımı adına birçok başarılı sosyal çalışmanın yanı sıra başarılı projelerle adından söz ettiren müdürlük kurum içi iş birliği ile de verimli çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe genelindeki tüm okullarda öğretmenlerin çoğunlukta olduğu ekiplerce Öğretmen Marşını seslendiren eğitimcilere öğrencileri de eşlik ederek güzel bir çalışmaya imza attılar.
Aynı formata benzer şekilde ayrıca Öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelinde katılımıyla “Teşekkürler” isimli 24 Kasım öğretmenler günü şarkısını Milas’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yaşandığı alanlarda çekerek sosyal medyada paylaştılar. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın da seslendirdiği şarkı yayınlandığı ilk gün 82 bin izlenmeyi aşarak ilgi odağı oldu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ayrıca yayınladığı özel bir mesajla tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. ‘Öğretmenlik, göreve başladığı ilk günden ta ki ölünceye kadar süren bir meslek gurubudur’ diyen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal mesajında, “Öğretmenler sevgi ve bilgi verirler. Öğretmenlerin yetiştirdiği gelecek nesiller, başarılı olduğu zaman öğretmenler bunlarla gurur duyarlar ve ödüllerini alırlar. O yüzden sevgi ile öğrencilerini büyüten emek veren tüm sevgi mesleğini yerine getiren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor daha nice yıllarda başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum. İyi ki varsın öğretmenim” ifadelerine yer verdi.

MUĞLA

24 Kasım 2019 Pazar

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