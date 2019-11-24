Emekli öğretmenden, emekli olan kızına şeref belgesi

24 Kasım Öğretmenler Günü, Milas’ta Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin organizasyonuyla kutlandı.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenen kutlama programı kapsamında geçtiğimiz yıl emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Milas’ta 32 yıl öğretmenlik yapan ve Fatih İlkokulu’ndan emekli olan Gülsüm Soygan’a sürpriz yapılarak hizmet şeref belgesi kendisi gibi emekli öğretmen olan 74 yaşındaki annesi Birgül Özgül tarafından verildi.

Duygu dolu anların yaşandığı sırada kısa bir açıklama yapan Gülsüm Soygan, “annem Maraş Öğretmen Okulu’ndan 1964 yılında mezun olarak görev başlamıştı. Bana da hep ‘senin öğretmen olduğun gün ben emekli olurum’ derdi. Ben öğretmen oldum annem emekliye ayrıldı. Aradan 32 yıl geçti ve bende emekli oldum. Bugün hoş bir sürpriz yapıldı. Annemde ben de çok duygulandık” dedi.

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı, daha sonra da Millî Savunma Bakanı olarak görev yapan Nurettin Canikli’nin de ilkokul öğretmeni olduğunu ifade eden Birgül Özgül, kızına hizmet şeref belgesini verdikten sonra ilk okul 3’üncü sınıfta ezberlediği Cumhuriyet adlı şiiri seslendirdi.

Özgül’ün seslendirdiği şiirin ardından salonda bulunan protokol üyeleri ve izleyenler duygu dolu anlar yaşadılar.

MUĞLA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

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