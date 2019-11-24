Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kış sezonunu açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kış sezonunu Herodot Kültür Merkezi’nde ‘Batakhane Güzeli’ ile açıyor.

B.B.Ş.T’nin yaz sezonuna damgasını vuran müzikal oyunu Batakhane Güzeli, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Gölköy ve Mumcular’dan sonra, kış sezonunu 29 Kasım 2019 Cuma Günü Herodot Kültür Merkezi’nde açıyor. Oyun, saat 20.00’de başlıyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ilk müzikal oyunu “Batakhane Güzeli”ni Erman Canatan yazdı. Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk’un yönettiği oyun, Yeşilçam sinemasından esinlenerek izleyiciye “esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrika” dolu bir müzikal keyfi yaşatıyor. B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen “bu oyunun önemli bir özelliği de, genç yeteneklerimizi aynı sahnede usta oyuncularımızla bir araya getirerek onları öne çıkarmaktı. Bir başka ifade ile önlerini açmaktı. Başardılar ve izleyicilerden her oyunda büyük beğeni ve alkış aldılar. Yani biz sadece oyun sahneleyen bir tiyatro değiliz, okuluz da aynı zamanda.” diye konuştu.

Erman Canatan’ın yazdığı eseri, ünlü oyuncu Erdal Cindoruk yönetti. Tiyatronun genel sanat yönetmeni Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyunda, esas kız Gülperi’yi genç yeteneklerden Cansın Yunt ve esas oğlanı Aksaraylı Halil’i Oğulcan Çelik canlandırıyor. Oyunda tiyatronun daimi kadrosu Yerkan KahramanSertaç AydınZiba Türk’ün yanı sıra, Zeynep DündarErtuğrul CönIrmak ÇağlarFiliz ÇoktezcanlıFazıl Çelikel ve Ramin Fahrangniya da oyunları ve dansları ile yer alıyor.

MUĞLA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

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