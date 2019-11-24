24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te kutlandı

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24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğretmenler gününde emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe milli eğitim müdürü Züleyha Aldoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk katılımları ile düzenlenen törende göreve yeni başlayan öğretmenler yeminlerini yaptı. Emekli öğretmenlere teşekkür plaketi verildi. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri dağıtıldı.

MUĞLA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

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