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Muğla sokaklarında ‘Kadına Şiddete Hayır’ fermanı Muğla Hayalhane-2 tiyatro grubu, kadına yönelik ...

İHA

Muğla sokaklarında ‘Kadına Şiddete Hayır’ fermanı Muğla Hayalhane-2 tiyatro grubu, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı Osmanlı dönemindeki gibi davul ve tellallar eşliğinde Muğla sokaklarında ferman okudu.

Muğla'da 'Hayalhane 2' oyuncuları tarafından Isparta'da eski sevgili tarafından öldürülen Güleda Cankel ile şiddete maruz kalan ve cinayete kurban giden tüm kadınlara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Osmanlı döneminde padişahın emirlerinin fermanla duyurulmasının canlandırıldığı etkinlikte tiyatro oyuncuları, davul eşliğindeki tellarlar Muğla sokaklarında kadına yönelik şiddet fermanını duyurdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi desteğiyle 'Hayalhane 2' oyuncuları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü öncesi Isparta'da eski sevgili tarafından öldürülen Güleda Cankel ile şiddete maruz kalmış tüm kadınlara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Osmanlı döneminde padişahın emirlerinin fermanla duyurulmasının canlandırıldığı etkinlikte tiyatro oyuncuları tarihi Saburhane Meydanı'nda bir araya geldi. Ardından davul eşliğinde üç tellal tarafından sokak sokak gezilerek kadına yönelik şiddet fermanı halka duyurularak vatandaşlar Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe davet edildi. Etkinlikte çocuk gelin ve kadına yönelik şiddet teması canlandırıldı. Hayalhane 2 tiyatro grubu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte geçen yıllarda aynı tiyatro grubu tarafından Özgecan Aslan cinayetinin ardından sahnelenen ‘Kaktüs’ oyunundan kısa bir sahne oynandı. Etkinliğin sonunda 6 maddelik Hayalhane Kadın Hakları Kanunu kamuoyu ile paylaşıldı.

Sokaktaki vatandaşlar tarafından büyük destek gören etkinlik ve kadına yönelik şiddet ile ilgili vatandaşlar, “Kadına yönelik şiddeti her zaman kırıyoruz. 6284 sayılı yasanın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ayrılıyorum demek bir ölüm sebebi değildir. Şimdi de sevgili şiddeti başladı. Bunları önlemek için yasaları çok iyi bilmek lazım. Eğitim şart. Bunun yanında cezaların da caydırıcı olmasını talep ediyoruz. Çünkü bir katile hiçbir zaman caydırıcı cezaya çarptırıldığını görmedik. Görsek de hep indirim oldu. ‘Aşırı seviyorum’ aşırı sevgi indirime tabi. Kravat takmak da indirime tabi. Bunların göz önüne alınmasını kesinlikle istemiyoruz. Kadına yönelik şiddeti kınıyoruz” dedi.

Hayalhane2 tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve oyuncusu Mehmet Topbaş, daha önce de Hayalhane 2 tiyatro grubu olarak Özgecan Aslan cinayeti sonrası kendisinin yazdığı ‘Kaktüs’ isimli oyunu Türkiye’nin birçok bölgesinde sahnelediklerini söyledi. Topbaş, “Geçtiğimiz günlerde Isparta ilinde kalmış olduğu apartta eski sevgilisi tarafından hunharca katledilen Muğlalı kızımız Güleda Cankel’i anmak için bugün Sınırsızlık Meydanı'nda ‘Kadına Şiddete Dur' diyeceğiz. Bizler ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyen bir dinin mensubu olarak aynı dinin mensubunun böyle bir cinayet işlemesi bizi gerçekten derinden üzdü. Biz atalarımızdan öğrendik anaya saygıyı, bacıya sevgiyi. Yine atalarımızın bize gösterdiği yoldan ilerliyoruz. Osmanlı döneminde sokaklarda padişahın fermanı yayınlanırdı. Bizler de bugün atalarımızdan gördüğümüz, Osmanlı Devleti’nin yaptıklarından feyiz aldığımız bugün bütün Muğla sokaklarında davulcumuz ve tellallarımız ile beraber kadına şiddete 'dur' diyeceğiz. Bugünün bir başka önemi daha var. 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle mücadele günüdür. Bugüne yakın bir zamanda Güleda kızımızı kaybetmemiz bizi gerçekten üzdü. Bugünün farklı bir anlam kazanması, üzücü bir gün ama biz artık bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemiyoruz” dedi.

MUĞLA

24 Kasım 2019 Pazar

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