Söke CHP’de delege seçimleri tamamlandı

CHP Söke İlçe Teşkilatında, kongre takvimi gereğince merkez mahalle delegeleri seçimleri yapıldı.

Söke merkezde bulunan 8 mahalleden CHP İlçe kongresinde oy kullanacak kongre delegeleri belirlendi. Seçimde mevcut ilçe başkanı Ali Kemal Özcan'ın önderlik ettiği beyaz liste açık farkla seçimi kazandı. Diğer aday Yurdakoş Elgün seçime girdiği Atatürk Mahallesi'nden delege çıkamadı.



Söke CHP İlçe Merkezi'nde yapılan delege seçimlerinde Atatürk Mahallesi'nde 34, Cumhuriyet Mahallesi'nde 24, Çeltikçi Mahallesinde 36, Fevzipaşa Mahallesi'nde 15, Kemalpaşa Mahallesi'nde 8, Konak Mahallesi'nde 29, Yenicami Mahallesi'nde 40, Yenikent Mahallesi'nde 25 olmak üzere toplam 211 merkez delegesi seçildi.



Daha önce yapılan çevre mahallelerdeki delege seçimlerinde 116 delegenin seçimi yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak ilçe kongresinde toplam 327 delege oy kullanacak.



Söke Merkez delege seçimlerinde Kemalpaşa ve ve Fevzipaşa mahalleleri dışında 6 mahallede çift listenin yarışması heyecan kattı. Yapılan seçimlerde Atatürk Mahallesi'nde beyaz liste 155, sarı liste 118 oy aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde beyaz liste 176, sarı liste 64 oy aldı. Çeltikçi Mahallesi'nde beyaz liste 157, sarı liste 122 oy aldı. Konak mahallesinde beyaz liste 132, sarı liste 91 oy aldı. Yenicami Mahallesi'nde beyaz liste 211, sarı liste 160 oy aldı. Yenikent Mahallesi'nde beyaz liste 155, sarı liste 78 oy aldı. Kemalpaşa Mahallesi'nde tek liste olan sarı listeye 46, Fevzipaşa Mahallesi'nde ise 86 oy çıktı.

MUĞLA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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